В Мурманске "Кубок Арктики" выиграли знатоки из Москвы

СЕГОДНЯ 10:52 2019-03-04T10:52:37+03:00

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В ноябре Мурманск впервые в своей истории примет международный чемпионат по Брейн-рингу. Но до осени еще далеко, а вот в первые дни весны столица Заполярья провела третий открытый международный турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики».

Съехались на него 60 команд, в том числе были участники из-за границы, например, знатоки из Белоруссии. Кстати, это дает право претендовать на получение статуса этапа чемпионата мира по игре «Что? Где? Когда?».

- В этом году мурманский турнир привлек внимание большого количества сильных команд. Десять из них входят в первую сотню рейтинга Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». Выше всех - ростовская «Тачанка» и питерские «Призраки Коши», они в рейтинге на 6 и 11 месте, соответственно. А вот самая титулованная мурманская команда «Норманны» эту сотню замыкает, - уточнили в мэрии города.

В этом году «Кубок Арктики» поедет в Москву - его выиграли знатоки из «Северо-Западного слона».

ИСТОЧНИК KP.RU