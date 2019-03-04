2019-03-04T07:58:39+03:00
Общество

В Кандалакше из-за мартовских морозов отменили занятия в начальной школе

Температура на юге Мурманской области опустилась до -28 градусов
Елена МОЛОДЦОВА
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Несмотря на календарную весну, морозы не отпускают Заполярье.Несмотря на календарную весну, морозы не отпускают Заполярье.Фото: Влад КОМЯКОВ
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На дворе март, а весной и не пахнет. Зима на Крайнем Севере не собирается сдавать свои права. После циклонической депрессии, принесший на Кольский полуостров оттепель с метелями, вновь ударили морозы. Но если на севере Мурманской области вполне себе приемлемые -15 градусов, то на юге ниже -20. Так, по данным Мурманского гидрометцентра, в Кандалакше и Апатитах температура воздуха опустилась до отметки 28 градусов ниже ноля. А значит эта и без того четырехдневная рабочая неделя станет еще на день короче для младших школьников.

- В связи с низкой температурой наружного воздуха 4 марта занятия в школах города для учащихся 1-4 классов отменяются, - информирует Управление образования Кандалакшского района.

Такая же ситуация и в Апатитах, хотя информации ни на одном официальном портале нет. Родителям предлагается самим принять решение: отправлять ли в сильный мороз ученика на занятия или оставить дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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