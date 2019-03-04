На перегоне Мурманск – Комсомольск-Мурманский локомотив протаранил "ВАЗ-2110"

СЕГОДНЯ 08:26 2019-03-04T08:26:53+03:00

Однако ДТП не повлияло на движение поездов

Изменить размер текста: A A

Немногим водителям нравится стоять перед горящим красным семафором и ждать, когда пройдет состав. Поэтому нет-нет, да пытаются они проскочить переезд, ведь кажется, что поезд далеко. Такая самонадеянность часто приводит к ДТП.

Одно такое случилось на перегоне Мурманск – Комсомольск-Мурманский в 22.35 2 марта. Это грузовая станция, которая находится рядом с Нижнеростинским шоссе в районе улицы Угольная база.

- Водитель "ВАЗ-2110" выехал на железнодорожный переезд без дежурного работника при исправно работающей световой сигнализации перед приближающимся маневровым локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, - рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

К счастью, никто в ДТП не пострадал, разве что машина. Также авария не внесла коррективы в расписание движения поездов.

ИСТОЧНИК KP.RU