2019-03-04T09:01:00+03:00
Дом. Семья

На дороге Мурманск-Белокаменка встретили гуляющего лося

Водитель избежал столкновения, потому что животное шло очень медленно [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Лось вальяжно гулял по дороге и не собирался уходить. Фото: скриншот видеоЛось вальяжно гулял по дороге и не собирался уходить. Фото: скриншот видео
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То росомаха дорогу перебежит, то лиса. Водителям в Мурманской области к такому не привыкать, просто надо быть всегда начеку.

Жительница Снежногорска Ольга Ситбула поделилась видео одной такой встречи с дикой природой.

- Возвращаясь из Мурманска, снежногорцы повстречали на дороге между Белокаменкой и Ретинским лося. Столкновения с животным удалось избежать за счет быстрой реакции и внимательности водителя, - написала северянка в группе "Александровск ONline".

Сохатого, к слову, мало заботило, что он идет по проезжей части. Вышагивал он не спеша, и это сработало только на руку водителю. Также как и факт, что животное брело по полосе встречного движения.

К сожалению, не всегда встречи с лосями заканчиваются так благополучно. Так, в январе этого года под Мурманском и Апатитами сбили лосят.

Лось гуляет по дороге Мурманск-Белокаменка.Автор Ольга Ситбула

ИСТОЧНИК KP.RU

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