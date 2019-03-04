На дороге Мурманск-Белокаменка встретили гуляющего лося
То росомаха дорогу перебежит, то лиса. Водителям в Мурманской области к такому не привыкать, просто надо быть всегда начеку.
Жительница Снежногорска Ольга Ситбула поделилась видео одной такой встречи с дикой природой.
- Возвращаясь из Мурманска, снежногорцы повстречали на дороге между Белокаменкой и Ретинским лося. Столкновения с животным удалось избежать за счет быстрой реакции и внимательности водителя, - написала северянка в группе "Александровск ONline".
Сохатого, к слову, мало заботило, что он идет по проезжей части. Вышагивал он не спеша, и это сработало только на руку водителю. Также как и факт, что животное брело по полосе встречного движения.
К сожалению, не всегда встречи с лосями заканчиваются так благополучно. Так, в январе этого года под Мурманском и Апатитами сбили лосят.
Лось гуляет по дороге Мурманск-Белокаменка.Автор Ольга Ситбула
ИСТОЧНИК KP.RU