Жители Мурманска пришли в ужас от названия улицы Свердлова

СЕГОДНЯ 14:41 2019-03-03T14:41:23+03:00

Правда, не все, а только инициативная группа: они требуют переименовать городской участок в связи с темным прошлым Якова Михайловича

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Убежденный социалист. Соратник Ленина. Сторонник массовых репрессий и красного террора. Вот выдержки из биографии Якова Свердлова, чье имя носит улица в Мурманске. Но некоторые горожане хотели бы добавить еще парочку слов: «кроповопийца», «преступник», «террорист». Биография Якова Михайловича (пестрая, чего уж там) привела северян в настоящий ужас.

- В столице Заполярья прошла стрит-акция, призывающая изменить название улицы, которая прославляет имя террориста. На Свердлова активисты поверх табличек, указывающих название улицы, повесили баннеры с информацией об этой исторической личности, - сообщает группа Мурманск ДТП ЧП.

Подобная акция проходит сейчас по всей России, вот и Мурманск присоединился. Есть ли в ней здравое зерно? Как знать! Если мы почитаем современную «Статью об экстремизме», а потом посмотрим на идолов советской эпохи, то и правда увидим сплошных уголовников.

Предложение насчет улицы Свердлова - далеко не первое. Лет 15 назад в Заполярье выходил сборник «Черная карта Мурманска». Его составитель пришел к пикантному выводу, что почти все улицы в нашем городе (среди них - Перовской и Кирова) носят имена преступников.

Конечно, «декоммунизация» улиц потребовала бы огромных расходов. Пришлось бы переписать сотни и тысячи документов. Что же касается мурманской улицы Свердлова, то, по трагическому совпадению, здесь отмечалось некое подобие теракта. Взрыв, прогремевший весной 2018 года, унес жизни 4-х мурманчан. С биографией Якова Свердлова это событие, впрочем, никак не связано.

ИСТОЧНИК KP.RU