2019-03-03T14:41:23+03:00
Общество

Жители Мурманска пришли в ужас от названия улицы Свердлова

Правда, не все, а только инициативная группа: они требуют переименовать городской участок в связи с темным прошлым Якова Михайловича
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Убежденный социалист. Соратник Ленина. Сторонник массовых репрессий и красного террора. Вот выдержки из биографии Якова Свердлова, чье имя носит улица в Мурманске. Но некоторые горожане хотели бы добавить еще парочку слов: «кроповопийца», «преступник», «террорист». Биография Якова Михайловича (пестрая, чего уж там) привела северян в настоящий ужас.

- В столице Заполярья прошла стрит-акция, призывающая изменить название улицы, которая прославляет имя террориста. На Свердлова активисты поверх табличек, указывающих название улицы, повесили баннеры с информацией об этой исторической личности, - сообщает группа Мурманск ДТП ЧП.

Подобная акция проходит сейчас по всей России, вот и Мурманск присоединился. Есть ли в ней здравое зерно? Как знать! Если мы почитаем современную «Статью об экстремизме», а потом посмотрим на идолов советской эпохи, то и правда увидим сплошных уголовников.

Предложение насчет улицы Свердлова - далеко не первое. Лет 15 назад в Заполярье выходил сборник «Черная карта Мурманска». Его составитель пришел к пикантному выводу, что почти все улицы в нашем городе (среди них - Перовской и Кирова) носят имена преступников.

Конечно, «декоммунизация» улиц потребовала бы огромных расходов. Пришлось бы переписать сотни и тысячи документов. Что же касается мурманской улицы Свердлова, то, по трагическому совпадению, здесь отмечалось некое подобие теракта. Взрыв, прогремевший весной 2018 года, унес жизни 4-х мурманчан. С биографией Якова Свердлова это событие, впрочем, никак не связано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске на Восточной объездной дороге сбили мужчину ночью
«Мурман» не смог противостоять «СКА-Нефтянику» - 2:10
В Полярный из Симферополя прибыл бюст Александра III, который установят у местного храма
Мурманская область стала одним из четырех регионов, где выросло число безработных
В мурманском баре мужчине прострелили голову из пневматического пистолета
В Мурманске подбросили в подъезд сумку с тремя щенками
Жительницу Кировска соседи-алкоголики избили за общественную деятельность
Бывший мурманский полицейский возглавил УМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Белый медвежонок - официальный талисман Чемпионата мира по ледяному плаванию в Мурманске
В Мурманской области 3 пенсионера попались с арсеналом в 600 единиц оружия
В аэропорту «Мурманск» поменялись номера телефонов
В Мурманске сбили собаку, оставив ее умирать на дороге
В Мончегорске искали рецидивиста, убившего любовника своей сожительницы
В Териберке впервые откроется отдельный участок для разделки рыбы
Бывший замруководителя УГИБДД, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями, хотел восстановиться на работе
В Мурманске ищут актеров для философской притчи бельгийского режиссера
В Мурманске осужденный, сбежавший из больницы босиком, украл 15 тысяч рублей
Между Колой и Мурмашами столкнулись ВАЗ-21120 и Opel Vectra
Судебный эксперт из Мурманска за взятку в 100 тысяч подделала акт о почерке
«Лента» горит: В новом гипермаркете прошли первые учения
10-летний мальчик в Мурманске сбежал от мамы из-за разлитой марганцовки
Михаил Пореченков познакомился со своей женой в Мурманске
16 часов свободы: Сбежавшего из больницы осужденного поймали в Октябрьском районе Мурманска
У Кильдинстроя таксист и дальнобойщик спасли сбитую собаку