2019-03-03T12:14:18+03:00
Происшествия

В Мурманске на Восточной объездной дороге сбили мужчину ночью

Пострадавший северянин пребывал в состоянии алкогольного опьянения
Иван ПЕТРОВ
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Фото: Юрий ПерфиловФото: Юрий Перфилов
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После своей реконструкции трасса «Ленинградка» стала гордостью областного центра. Автомобилисты не нарадуются на ровный асфальт, хорошее освещение и приятный ландшафт. А вот пешеходы несколько другого мнения.

К сожалению, при реконструкции мурманской восточной объездной дороги никто не позаботился об одном очень важном пункте. А именно, об организации пешеходного отрезка трассы. В результате люди вынуждены идти по заснеженной обочине, ежеминутно оглядываясь, в страхе попасть под колеса.

В группе риска находятся нетрезвые северяне. Это вновь подтвердилось на примере опасного происшествия, случившегося в Мурманске в субботу, 2 марта. Ночью на восточной объездной дороге сбили нетрезвого мужчину.

- Сбили молодые парни, ехали не быстро, человек жив. Машина пострадала. На месте работают ППС. ГАИ и «Скорая» в пути. Актуально на 22:40, - сообщил в соцсети мурманчанин Юрий Перфилов.

По данным очевидцев, пострадавший брел прямо посередине дороги, что повышало риск аварийной ситуации. Рядом с ним прогуливался друг, который, правда, не уберег своего приятеля, что неудивительно: оба мурманчанина находились сильно «подшофе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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