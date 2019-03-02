2019-03-02T14:36:20+03:00
Общество

Мурманская область стала одним из четырех регионов, где выросло число безработных

Минтруд назвал регионы с высоким уровнем не трудозанятого населения
Елена ЧУМАКОВА
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- Алло! Есть работа?- Алло! Есть работа?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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2018 год оказался благоприятным для рынка труда. К такому выводу пришли в министерстве труда и социальной защиты после оценки качества и доступности госуслуг в области содействия занятости населения.

По данным Росстата в декабре 2018 года численность рабочей силы составила 76,3 миллиона человек, среди которых не занятыми в экономике оказались 3,7 миллиона россиян. При этом уровень безработицы достиг очередного исторического минимум и составил 4,8% против 5,1% 2017 года. Но это, как говорится, в среднем по больнице. А что у нас?

Мурманской область не попала в число регионов с самым высоким уровнем безработицы в отличие от Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Чечни, Тывы, Дагестана, Алтая, Кабардино-Балкарии и Забайкальского края. Однако Кольского полуострова нет и среди тех, где зафиксирован наиболее низкий уровень не трудозанятого населения. Речь идет о Севастополе, Ленинградской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ульяновской, Московской, Тульской и Сахалинской областях, а также Москве, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе, Крыме, Татарстане и Краснодарском крае.

Зато Мурманская область наравне с Санкт-Петербургом, Байконуром и Ростовской областью засветилась среди четырех регионов, где число безработных в 2018 году выросло. Второй раз наш регион упоминается в мониторинге среди субъектов с высоким значением средней продолжительности безработицы среди инвалидов. В Заполярье люди с ограниченными возможностями здоровья вынуждены по семь месяцев сидеть без дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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