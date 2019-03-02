В Мурманске подбросили в подъезд сумку с тремя щенками

СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-02T10:01:43+03:00

Малыши рискуют вернуться на улицу, если для них срочно не найдут добрые руки. Фото: "Ищу Человека"

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Вечер первой весенней пятницы не предвещал беды. Люди, как всегда торопились с работы кто поскорее закончить домашние дела, а кто в гости, но планы мурманчанки Натальи Соколовой сорвала пищащая на весь подъезд сумка. При детальном рассмотрении в авоське оказалось трое черных щенков.

- Взяла их на ночь домой, но, увы, утром буду вынуждена вернуть обратно в подъезд. Наши собаки реагируют на щенков агрессивно, если те выползают из коробки. Малыши кушают самостоятельно и просятся в туалет, - рассказывает о найденышах в группе Фонда поддержки бездомных животных "Ищу Человека" Наталья Соколова.

Желающих приютить сироток хотя бы временно просят связаться с Натальей по телефону 8-902-132-24-79. Несмотря на календарную весну, на улице стоят 20-градусные морозы, и малыши могут попросту замерзнуть, не говоря уже о других опасностях.

ИСТОЧНИК KP.RU