Жительницу Кировска соседи-алкоголики избили за общественную деятельность

СЕГОДНЯ 17:48 2019-03-01T17:55:22+03:00

Прилюдное распитие спиртных напитков - административная статья. Но похоже, жильцам дома на Кирова, 39, нет до этого дела... Фото: vk.com/club176221077

Женщина написала заявление в полицию, а свои злоключения излагает в отдельной, специально созданной группе соцсети

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В Мурманской области северянка сетует на бездействие правоохранительных органов. По ее мнению, стражи правопорядка игнорируют ее жалобы. Жительница Кировска, мать маленького ребенка, уже давно страдает из-за соседей по 5-этажке на Кирова, 39.

Асоциальные личности - алкоголики, люмпены, маргиналы - держат в страхе весь дом. Репертуар у этих «шоуменов» весьма богатый: от массовых пьянок на лавочке до ночевок в подъезде и зубодробительных скандалов в квартире, которые будят по ночам нормальных жильцов.

Асоциальные жильцы отсыпаются прямо в подъезде, пугая маленьких детей. Фото: vk.com/club176221077

В конце концов терпение Светланы лопнуло. Кировчанка решила: пора бороться с этим социальным злом. Она завела в соцсети группу «Осторожно, соседи!», где выкладывает фото и видео с пьяными оргиями маргиналов. Ответа контролирующих органов пока не последовало, а вот враги общественной активистки отреагировали быстро. Поздним вечером 28 февраля в дверь постучали...

- Я включила камеру и приоткрыла двери, там стояла пьяная соседка. На мои слова «Чего шумим?» она накинулась на меня с криками «Опять ты с камерой?» - стала меня избивать. Подлетел какой-то ее знакомый мужчина, стали отбирать у меня камеру, повалили на ступеньки и стали выкручивать руки, бить, рвать мне волосы, - пишет кировчанка Светлана в своей группе.

Искусанная, избитая женщина с трудом сумела вырваться и скрыться в своей квартире. Сбежать удалось только спустя 20 минут после начала экзекуции. Женщина написала заявление в правоохранительные органы. В ближайшее время редакция ждет комментария УМВД по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU