2019-03-01T16:40:04+03:00
Спорт

Белый медвежонок - официальный талисман Чемпионата мира по ледяному плаванию в Мурманске

В администрации рассказали, как проходит подготовка к заплывам
Светлана УФИМЦЕВА
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Из-за жестких требований на чемпионате мира попробуют свои силы всего несколько мурманчан, а на Кубке Арктики – более ста. Фото: администрация города Мурманска.Из-за жестких требований на чемпионате мира попробуют свои силы всего несколько мурманчан, а на Кубке Арктики – более ста. Фото: администрация города Мурманска.
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Через две недели Мурманск примет у себя уникальное спортивное соревнование – третий Чемпионат мира по ледяному плаванью, который в 2019 году пройдет совместно с первым Кубком Арктики по зимнему плаванью. Напомним, делегации начнут съезжаться в заполярную столицу уже 14 марта, в этот же день состоятся первые свободные заплывы.

Подготовка идет по плану. Так, в акватории Семеновского озера специалисты различных служб и ведомостей провели выездное совещание

– Все запланированные процедуры выполняются, сотрудники корректируют работу, исходя из текущих погодных условий, – рассказали в администрации Мурманска. – Сегодня делали замеры толщины льда. Кроме того, был представлен официальный талисман чемпионата мира – медвежонок.

Фото: администрация города Мурманска.

Фото: администрация города Мурманска.

Талисман явно создавал настроение всем присутствующим, пока специалисты вырубали пробные лунки для будущего бассейна, который оборудуют согласно всем необходимым требованиям.

Всего Мурманск посетят 400 спортсменов из 35 стран. За 25 минут им предстоит преодолеть в ледяной воде дистанцию в 1 тысячу метров. В Кубке Арктики дистанции меньше – от 50 до 500 метров.

Испытать возможности своего организма в экстремальных условиях могут только пловцы, имеющие специальный медицинский допуск и опыт километровых заплывов в холодной, пусть и не ледяной воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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