Бывший мурманский полицейский возглавил УМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

СЕГОДНЯ 16:51 2019-03-01T16:51:06+03:00

В 2001 году Романа Плугина назначили заместителем начальника межрайонного отдела по экономическим преступлениям при УВД Мурманской области. Фото: 47news.ru

Роман Плугин награжден медалями "За доблесть в службе" и "За боевое содружество"

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Указом президента от 28 февраля генерал-майор Роман Плугин назначен начальником Главного Управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. География послужного списка нового главы широка

Родился он 10 марта 1975 года в Ставрополе, а вот высшее образование получал в Рязанском институте права и экономики МВД России. Затем судьба завела его в Мурманская область. В 2001 году Романа Плугина назначили заместителем начальника межрайонного отдела по экономическим преступлениям при УВД Мурманской области, а через 5 лет он стал начальником четвертого отдела УБОП КМ ГУ МВД по Московской области.

В 2013 году Плугина назначили начальником отдела специальных операций ГУСБ МВД России и в этом же году - главой УВД по ЮАО в Москве.

Плугин награжден медалями "За доблесть в службе" и "За боевое содружество". Сейчас он сменил на посту генерал-лейтенанта полиции Сергея Умнова, который с 8 февраля стал помощником главы МВД Владимира Колокольцева.

ИСТОЧНИК KP.RU