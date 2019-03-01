2019-03-01T15:02:32+03:00
Общество

В аэропорту «Мурманск» поменялись номера телефонов

Для удобства пассажиров также прикрепили голосовое меню
Елена ЧУМАКОВА
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Для справочной мурманского аэропорта сохранили отдельный номер телефона: 8(8152)638-015.Для справочной мурманского аэропорта сохранили отдельный номер телефона: 8(8152)638-015.Фото: Виктор КОСТРОВ
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Первый день весны ознаменовался изменениями в телефонной книге международного аэропорта «Мурманск». Смену номеров телефонов главная воздушная гавань анонсировала еще две недели назад, и вот, как говорится, свершилось.

С 1 марта, чтобы узнать необходимую информацию, придется набирать новый цифры.

- Для удобства пассажиров к основному номеру телефона 8(8152)638-000 прикреплено голосовое меню. Перейдя по нему, можно получить справку о прилете и вылете самолета, информацию о багаже, узнать стоимость и забронировать номер в гостинице, связаться с администратором VIP-бизнес зала и грузовым терминалом, а также обратиться в здравпункт аэровокзала. Возможность дождаться ответа оператора, если ваш вопрос не подходит не под один из перечисленных пунктов, предусмотрена, - уточняют в аэропорту «Мурманск».

Кроме того, для справочной сохранили отдельный номер телефона: 8(8152)638-015.

ИСТОЧНИК KP.RU

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