В Мурманской области 3 пенсионера попались с арсеналом в 600 единиц оружия

СЕГОДНЯ 15:21 2019-03-01T15:27:05+03:00

Данный снимок, хотя и не имеет отношения к нашей истории, но помогает понять, какие «артефакты» хранились у трех северян в гаражах. Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Карелия

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Черные копатели давно облюбовали отдельные районы Заполярья. Каждое лето они лазают «по горам и долам», удовлетворяя тягу к опасным находкам. Разыскивают в сопках немецкое и советское оружие времен Великой Отечественной. Одни - для личной коллекции, другие - для перепродажи.

Деятельность эта не только противозаконна, но и опасна. У старых боеприпасов все еще есть «порох в пороховницах». В результате случайной детонации некоторые копатели гибли или калечились на всю жизнь. Законодательные санкции за хранение оружия также весьма суровы. Но все это не остановило 3-х пенсионеров из Мурманской области.

Мужчины, в возрасте от 54-х до 59-ти лет, долгое время собирали трофейное оружие и боеприпасы. В результате запаслись таким внушительным арсеналом, что хватило бы на небольшой военный отряд. Пару лет назад об этом узнали силовики, после чего мужчин немедленно задержали.

- Было изъято 15 единиц огнестрельного и холодного оружия, а также свыше 600 боеприпасов иностранного производства, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Мурманской области.

Нашлась даже такая экзотика, как ампулы со слезоточивым газом, произведенные в гитлеровской Германии. Расследование этого дела выдалось долгим, поэтому судебный процесс завершился лишь недавно. Приговор оказался более чем щадящим - «условка», сроком от полутора до двух с половиной лет. Северян спасло от «зоны» деятельное раскаяние и целый ряд смягчающих обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU