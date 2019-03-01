2019-03-01T15:27:05+03:00
Происшествия

В Мурманской области 3 пенсионера попались с арсеналом в 600 единиц оружия

И при этом получили условный срок
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
Данный снимок, хотя и не имеет отношения к нашей истории, но помогает понять, какие «артефакты» хранились у трех северян в гаражах. Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике КарелияДанный снимок, хотя и не имеет отношения к нашей истории, но помогает понять, какие «артефакты» хранились у трех северян в гаражах. Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Карелия
Изменить размер текста:

Черные копатели давно облюбовали отдельные районы Заполярья. Каждое лето они лазают «по горам и долам», удовлетворяя тягу к опасным находкам. Разыскивают в сопках немецкое и советское оружие времен Великой Отечественной. Одни - для личной коллекции, другие - для перепродажи.

Деятельность эта не только противозаконна, но и опасна. У старых боеприпасов все еще есть «порох в пороховницах». В результате случайной детонации некоторые копатели гибли или калечились на всю жизнь. Законодательные санкции за хранение оружия также весьма суровы. Но все это не остановило 3-х пенсионеров из Мурманской области.

Мужчины, в возрасте от 54-х до 59-ти лет, долгое время собирали трофейное оружие и боеприпасы. В результате запаслись таким внушительным арсеналом, что хватило бы на небольшой военный отряд. Пару лет назад об этом узнали силовики, после чего мужчин немедленно задержали.

- Было изъято 15 единиц огнестрельного и холодного оружия, а также свыше 600 боеприпасов иностранного производства, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Мурманской области.

Нашлась даже такая экзотика, как ампулы со слезоточивым газом, произведенные в гитлеровской Германии. Расследование этого дела выдалось долгим, поэтому судебный процесс завершился лишь недавно. Приговор оказался более чем щадящим - «условка», сроком от полутора до двух с половиной лет. Северян спасло от «зоны» деятельное раскаяние и целый ряд смягчающих обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывший мурманский полицейский возглавил УМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Белый медвежонок - официальный талисман Чемпионата мира по ледяному плаванию в Мурманске
В аэропорту «Мурманск» поменялись номера телефонов
В Мурманске сбили собаку, оставив ее умирать на дороге
В Мончегорске искали рецидивиста, убившего любовника своей сожительницы
В Териберке впервые откроется отдельный участок для разделки рыбы
Бывший замруководителя УГИБДД, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями, хотел восстановиться на работе
В Мурманске ищут актеров для философской притчи бельгийского режиссера
В Мурманске осужденный, сбежавший из больницы босиком, украл 15 тысяч рублей
Между Колой и Мурмашами столкнулись ВАЗ-21120 и Opel Vectra
Судебный эксперт из Мурманска за взятку в 100 тысяч подделала акт о почерке
«Лента» горит: В новом гипермаркете прошли первые учения
10-летний мальчик в Мурманске сбежал от мамы из-за разлитой марганцовки
Михаил Пореченков познакомился со своей женой в Мурманске
16 часов свободы: Сбежавшего из больницы осужденного поймали в Октябрьском районе Мурманска
У Кильдинстроя таксист и дальнобойщик спасли сбитую собаку