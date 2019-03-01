2019-03-01T14:44:39+03:00
Происшествия

В Мурманске сбили собаку, оставив ее умирать на дороге

В отличие от водителя внедорожника, который скрылся с места ДТП, очевидец случившегося не смог проехать мимо [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Пес Вовка неожиданно выскочил под колеса внедорожника и погиб. Фото: Николай ШкиркоПес Вовка неожиданно выскочил под колеса внедорожника и погиб. Фото: Николай Шкирко
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О человеке судят по его поступкам. На глазах 29-летнего мурманчанина под колеса внедорожника попал бездомный пес, и он не смог пройти мимо.

- Несчастный случай произошел 1 марта в 7.35. На Нижнеростинском шоссе перед поворотом на улицу Александра Невского водитель черного джипа сначала сбил, а затем переехал собаку. Пес выскочил внезапно, и избежать аварии было просто невозможно, - рассказывает о случившемся мурманчанин Николай Шкирко. - Но водитель даже не остановился, а просто поехал дальше.

Николай вместе с супругой ехал аккурат за внедорожником, и, наверняка, тоже спешил, но просто объехать истекающее кровью животное не смог. Как позже выяснилось, пса звали Вовкой, а вот хозяина у него никогда и не было.

- Я остановился и подошел к сбитой собаке. Вокруг было много крови. Сразу стало понятно, что счет идет на секунды и спасти беднягу уже не получится, - вспоминает сердобольный мурманчанин.

Мужчина прилег рядом с умирающим Вовкой и стал гладить, приговаривая «Засыпай, дружище! Все будет хорошо!». А когда сердце пса перестало биться, Николай снял куртку, отнес собаку в сторону и оставил, укрыв снегом.

В УГИБДД по Мурманской области заметили, что такое ДТП оформляется как обычная авария с механическими повреждениями, но поскольку погибшее животное было бездомным, то никакого наказания водитель внедорожника не понесет. И, тем не менее, Николай Шкирко считает, что проявить хотя бы немного сострадания по отношению к сбитой собаки тот мог.

В Мурманске мужчина долго успокаивал умирающую собаку, а затем отнес ее на обочину.В отличие от водителя внедорожника, который скрылся с места ДТП, очевидец случившегося не смог проехать мимо. Видео: Николай Шкирко, murmansk.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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