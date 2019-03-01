2019-03-01T17:09:35+03:00
Происшествия

В Мончегорске искали рецидивиста, убившего любовника своей сожительницы

49-летний мужчина уже был судим за аналогичное преступление
Варвара РУСЛАНОВА
Поделиться:
Из мест не столь отдаленных он освободился не так давно.Из мест не столь отдаленных он освободился не так давно.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Пока в Мурманске правоохранительные органы ловили сбежавшего из больницы осужденного колонии-поселения, в Мончегорске спецслужбы искали рецидивиста, который совершил убийство и бросился в бега.

- Тело 42-летнего мужчины с колото-резаной раной в груди было обнаружено 28 февраля около 7 утра в одной из квартир на улице Ленинградской набережной. По словам очевидцев, убийство мог совершить 49-летний уроженец Московской области из ревности, - сообщила «КП» старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Предполагаемый душегуб был неоднократно судим, в том числе и за убийство. Из мест не столь отдаленных он освободился не так давно, но уже успел обзавестись сожительницей, которую и застукал с любовником в это роковое утро. Смириться с изменой рецидивист не смог, достал нож и всадил его точно в сердце обидчику.

В Мончегорске был введен план «Перехват». По словам местных жителей, которые навели в соцсетях панику, сотрудники полиции останавливали каждую машину, выезжающую из города, и утром 1 марта беглеца удалось поймать.

- Для общества он не представлял опасности, поскольку его гнев был направлен на конкретного человека. Тем не менее, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие будет настаивать на заключении под стражу, - отмечают в СКР.

Мончегорскому Отелло грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывший мурманский полицейский возглавил УМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Белый медвежонок - официальный талисман Чемпионата мира по ледяному плаванию в Мурманске
В Мурманской области 3 пенсионера попались с арсеналом в 600 единиц оружия
В аэропорту «Мурманск» поменялись номера телефонов
В Мурманске сбили собаку, оставив ее умирать на дороге
В Териберке впервые откроется отдельный участок для разделки рыбы
Бывший замруководителя УГИБДД, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями, хотел восстановиться на работе
В Мурманске ищут актеров для философской притчи бельгийского режиссера
В Мурманске осужденный, сбежавший из больницы босиком, украл 15 тысяч рублей
Между Колой и Мурмашами столкнулись ВАЗ-21120 и Opel Vectra
Судебный эксперт из Мурманска за взятку в 100 тысяч подделала акт о почерке
«Лента» горит: В новом гипермаркете прошли первые учения
10-летний мальчик в Мурманске сбежал от мамы из-за разлитой марганцовки
Михаил Пореченков познакомился со своей женой в Мурманске
16 часов свободы: Сбежавшего из больницы осужденного поймали в Октябрьском районе Мурманска
У Кильдинстроя таксист и дальнобойщик спасли сбитую собаку