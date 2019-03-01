В Мончегорске искали рецидивиста, убившего любовника своей сожительницы

СЕГОДНЯ 13:40 2019-03-01T17:09:35+03:00

Из мест не столь отдаленных он освободился не так давно. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Пока в Мурманске правоохранительные органы ловили сбежавшего из больницы осужденного колонии-поселения, в Мончегорске спецслужбы искали рецидивиста, который совершил убийство и бросился в бега.

- Тело 42-летнего мужчины с колото-резаной раной в груди было обнаружено 28 февраля около 7 утра в одной из квартир на улице Ленинградской набережной. По словам очевидцев, убийство мог совершить 49-летний уроженец Московской области из ревности, - сообщила «КП» старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Предполагаемый душегуб был неоднократно судим, в том числе и за убийство. Из мест не столь отдаленных он освободился не так давно, но уже успел обзавестись сожительницей, которую и застукал с любовником в это роковое утро. Смириться с изменой рецидивист не смог, достал нож и всадил его точно в сердце обидчику.

В Мончегорске был введен план «Перехват». По словам местных жителей, которые навели в соцсетях панику, сотрудники полиции останавливали каждую машину, выезжающую из города, и утром 1 марта беглеца удалось поймать.

- Для общества он не представлял опасности, поскольку его гнев был направлен на конкретного человека. Тем не менее, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие будет настаивать на заключении под стражу, - отмечают в СКР.

Мончегорскому Отелло грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU