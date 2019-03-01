В Териберке впервые откроется отдельный участок для разделки рыбы

СЕГОДНЯ 13:09 2019-03-01T13:09:10+03:00

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Дары моря хороши только в свежем виде. Если улов хоть чуть-чуть подпортился, неприятного запаха не избежать. Древние римляне, конечно, любили соус из гнилой рыбки под названием гарум. Но мы, современные люди, скорее свалимся в обморок от такого изысканного аромата. Мурманчане долгие годы страдали от рыбного запаха, пока в порту не решили эту проблему.

Но в Заполярье все еще есть участки, где обрабатывают улов по старинке. На побережье иногда скапливаются рыбные отходы, что идет вразрез с эстетикой и санитарными нормами. О запахе и говорить нечего.

Подобная проблема наблюдается и в поселке Териберка. Серьезность и масштабы легко оценить по тому, что вопрос дошел уже до администрации Кольского района. Проблема упоминалась 27 февраля во время официального собрания.

- На совещании обсудили вопрос о выделении рыбакам участка под разделку пойманной рыбы. Сейчас ее чистят, где попало, - сообщили в администрации Кольского района.

Где именно в Териберке разобьют участок для разделывания рыбы, пока неизвестно. Важно, чтобы он располагался в шаговой доступности для рыбаков, и в то же время соответствовал санитарным требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU