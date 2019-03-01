В Мурманске осужденный, сбежавший из больницы босиком, украл 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:52 2019-03-01T11:52:51+03:00

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За 16 часов свободы осужденный колонии-поселения в столице Заполярья успел накуролесить от души. Напомним, 28-летний Александр Вишвиков в ночь на 28 февраля самовольно покинул Мурманскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где проходил лечение, и был объявлен в розыск.

По информации источника «КП», мужчина так торопился покинуть учреждение, что сбежал оттуда босиком и без куртки. Тем не менее, это не помешало ему преодолеть 4 километра по снегу и совершить там кражу.

- В период с 9 до 11 часов сбежавший осужденный украл с одного из складов, расположенных на улице Свердлова, мобильный телефон и куртку с 15 тысячами рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», - рассказывает врио пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Уже вечером беглеца задержали сотрудники оперативной службы УФСИН России по Мурманской области. В ведомстве сейчас проводят проверку, материалы которой будут направлены в региональное УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU