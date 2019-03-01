В Мурманске осужденный, сбежавший из больницы босиком, украл 15 тысяч рублей
За 16 часов свободы осужденный колонии-поселения в столице Заполярья успел накуролесить от души. Напомним, 28-летний Александр Вишвиков в ночь на 28 февраля самовольно покинул Мурманскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где проходил лечение, и был объявлен в розыск.
По информации источника «КП», мужчина так торопился покинуть учреждение, что сбежал оттуда босиком и без куртки. Тем не менее, это не помешало ему преодолеть 4 километра по снегу и совершить там кражу.
- В период с 9 до 11 часов сбежавший осужденный украл с одного из складов, расположенных на улице Свердлова, мобильный телефон и куртку с 15 тысячами рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», - рассказывает врио пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.
Уже вечером беглеца задержали сотрудники оперативной службы УФСИН России по Мурманской области. В ведомстве сейчас проводят проверку, материалы которой будут направлены в региональное УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU