Судебный эксперт из Мурманска за взятку в 100 тысяч подделала акт о почерке

СЕГОДНЯ 11:11 2019-03-01T11:12:28+03:00

Женщина приняла вознаграждение от заемщика, который задолжал по кредитному договору и не хотел выполнять обязательства

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Легким движением руки гражданское дело превращается в... уголовное. А наблюдатель процесса - в обвиняемого. В Мурманске раскрыли дело о коррупции, в котором был замешан «слуга закона» - старший судебный эксперт, теперь уже бывший. Северянка попалась на взяточничестве.

Один из жителей Мурманска взял большой кредит в банке. Когда пришла пора отдавать, денег не нашлось. Банкиры потянули своего клиента в суд, где показали кредитный договор с его подписью. Мурманчанин стал отнекиваться: мол, подпись не моя. Суд решил проверить: а вдруг правда? Подлинность почерка поручили проверить эксперту. Вот тут-то и вступила в игру наша героиня.

- Изучив материалы уголовного дела, эксперт пришла к выводам, что в представленных документах содержатся подписи, выполненные от имени ответчика по гражданскому делу, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Ответчик понял, что дело пахнет жареным, и вышел на контакт с экспертом. Он предложил ей взятку в размере 100 тысяч рублей. Чтобы женщина изготовила поддельное заключение, отрицающее его авторство.

Судебный эксперт соблазнилась на деньги, но сразу же после передачи суммы ее задержали силовики. Бывшему эксперту светит огромный штраф или заключение в колонии на срок от 3-х до 7-ми лет. Возбуждено уголовное дело по статье 290 часть 3 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU