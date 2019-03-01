Между Колой и Мурмашами столкнулись ВАЗ-21120 и Opel Vectra

СЕГОДНЯ 11:45 2019-03-01T11:45:09+03:00

Машины пострадали, но не смогли в полной мере защитить от удара своих водителей. Фото: Мурманск ДТП ЧП

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Сегодняшнее утро не задалось для автолюбителей, спешащих по своим делам по трассе "Кола - Мурмаши". Несмотря на то, что наступила календарная весна, погода оставляет желать лучшего: на дороге гололед, а с неба зарядами сыпет снег. Авария, произошедшая на дороге прямо перед серпантином, практически перекрыла движение на этом направлении.

- 1 марта в 6.50 на 11 километре автодороги "Кола - Мурмаши" произошло ДТП. Водитель ВАЗа-21120 ехал в сторону районного центра, когда потерял контроль над управлением. Легковушку закрутило и выкинуло на встречную полосу, где она столкнулась с проезжающим мимо Opel Vectra, - рассказывают в УГИБДД по Мурманской области.

На место аварии тут же были стянуты все тревожные службы. Пока пожарные занимались разбитыми авто, а инспекторы ДПС обеспечивали безопасность других участников дорожного движения, водителя ВАЗа-21120 на «Скорой» увезли в больницу. По факту аварии уже проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU