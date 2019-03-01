2019-03-01T12:25:43+03:00
Звезды

В Мурманске ищут актеров для философской притчи бельгийского режиссера

Съемки фильма пройдут в первой половине марта
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманске бельгийский режиссер Дориан Ясперс будет снимать свою философскую притчу.В Мурманске бельгийский режиссер Дориан Ясперс будет снимать свою философскую притчу.Фото: Аца КОШТЭ
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И снова "Фильм! Фильм! Фильм!" в Мурманской области. Причем такой, что стать его участниками могут сами северяне. Бельгийский режиссер Дориан Ясперс выбрал столицу Заполярья как съемочную площадку для работы над своей картиной Sparrow Oratorium ("Воробьиная оратория"). Работать над ней будут с 1 по 15 марта.

- Это философская притча о молодом человеке, который ищет свет посреди полярной ночи и встречает на своем пути разных людей, - рассказали организаторы съемок в Мурманске.

Фото: vk.com/baida.

Фото: vk.com/baida.

Сейчас для фильма ищут актеров. При этом шанс есть у каждого, ведь просто посмотрите на список тех, для кого объявлен кастинг: женщина от 60 лет, мужчина с бородой и длинными волосами от 45 лет, 7-летний мальчик, мать от 30 лет, девушка (блондинка с голубыми глазами) от 30 лет, 30 человек для массовки от 18 до 30 лет и 25 человек для финальной сцены разных возрастов.

Если хотите попробовать себя, отправляйте свои ФИО, дату рождения, телефон и фотографию на электронный адрес casting.soratorium@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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