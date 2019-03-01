«Лента» горит: В новом гипермаркете прошли первые учения

СЕГОДНЯ 10:28 2019-03-01T11:58:45+03:00

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После трагедии в Кемерово учения в огромных торговых центрах уже не кажутся пустой тратой времени и сил, а люди все чаще начинают паниковать еще до того, как выясняется, что угрозы для их жизни нет. Так случилось и накануне в Мурманске. После того, как в новом гипермаркете, который недавно открылся на улице Радищева, сработала пожарная сигнализация, в соцсетях тут же появились посты:

- «Лента» горит! Сработала сигнализация, подъехало 5 пожарных машин.

Но скоро выяснилось, что повода для паники нет - в гипермаркете пожарно-тактические учения. МЧС и администрация магазина отрабатывали действия на случай ЧП.

- По легенде учений, возгорание произошло на складе первого этажа из-за неосторожного обращения с огнем. На место условного пожара прибыли сотрудники Мурманского пожарно-спасательного гарнизона. Первый подоспевший на помощь расчет произвел боевое развертывание и эвакуировал из задания персонал и посетителей. Все поставленные задачи были выполнены, - отметил руководитель учения, начальник службы пожаротушения центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Мурманской области Алексей Мирошниченко.

ИСТОЧНИК KP.RU