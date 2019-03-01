Бывший замруководителя УГИБДД, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями, хотел восстановиться на работе

СЕГОДНЯ 12:48 2019-03-01T12:48:14+03:00

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В августе 2018 года заместителя руководителя УГИБДД по Мурманской области Александра Усса заподозрили в нарушении приказа МВД России №605 "Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним". Позже в следственном комитет пояснили, что же стоит за этим.

Оказалось, что в феврале 2015 года подозреваемый, тогда еще начальник ОГИБДД ОМВД России по городу Мончегорску, сделал фиктивный документ для регистрации транспортного средства. И поставил в заявлении подпись от имени гражданина.

Прошла служебная проверка, по итогам которой Александр Усс был в конце прошлого года уволен, а расследование уголовного дела продолжилось.

При этом 17 января Октябрьский суд Мурманска зарегистрировал иск от экс-зама к УМВД по Мурманской области. Через Фемиду Усс пытался добиться восстановления, однако в этом ему было отказано.

ИСТОЧНИК KP.RU