16 часов свободы: Сбежавшего из больницы осужденного поймали в Октябрьском районе Мурманска

СЕГОДНЯ 09:04 2019-03-01T11:55:07+03:00

Александр Вишвиков успел совершить кражу, пока бегал от сотрудников исправительного ведомства. Фото: УФСИН по Мурманской области

По неподтвержденным данным, он успел украсть паспорт гражданина другого государства, куртку, обувь и телефон

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За 16 часов такой сладкой и манящей свободы без проверок и каких-либо обязанностей 28-летний Александр Вишвиков заплатит высокую цену. Напомним, мужчина отбывал наказание на участке колонии-поселения и ночью сбежал из городской больницы, где проходил лечение.

- Александр Вишвиков, самовольно покинувший Мурманскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, был задержан в Октябрьском районе Мурманска. Материалы в отношении этого осужденного будут направлены по подследственности для принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

За самовольную отлучку, по закону, беглецу увеличат срок на 4 года, колонию-поселения сменят на учреждение строго режима, а на тюремной робе появится нашивка «Склонен к побегу». По неподтвержденной пока информации, за время своей свободы Александр Вишвиков успел еще раз преступить закон.

- Он сегодня еще у людей украл паспорт гражданина другого государства, куртку, обувь и телефон, - сдала осужденного в соцсетях Ольга Ольгович.

ИСТОЧНИК KP.RU