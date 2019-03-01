У Кильдинстроя таксист и дальнобойщик спасли сбитую собаку

СЕГОДНЯ 08:45 2019-03-01T08:45:57+03:00

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Пока люди праздновали 23 февраля, старенькая Вега лежала на обочине и ждала, что хоть кто-то обратит на нее внимание и спасет.

Собаку сбили в районе Кильдинстроя в праздничные выходные. Но водитель сбежал, а его жертва сутки лежала с открытой раной и вывернутой ногой. Пока ее не заметили два мужчины. Первым оказался дальнобойщик из Санкт-Петербурга. Забрать Вегу он не смог, но нашел в интернете телефон волонтеры Лизаветы Титовой и рассказал ей о случившемся. Заодно оставил 2 тысячи рублей на лечение.

Пока волонтеры ехали на место, собаку нашел таксист. Он обратился за помощью к руководителю приюта для бездомных животных в Мурманске Оксане Анчишкиной.

- Я, если честно, была абсолютно без сил, поэтому сказала, что приехать сама не смогу, но если мужчина готов отвезти собаку в клинику, то договорюсь по телефону. К моему удивлению, водитель не отказался, но через какое-то время перезвонил и сказал, что у него не получается одному поднять собаку, та огрызается. Я рассказала, как можно зафиксировать, но понимала, что человек, скорее всего, сдастся, как бывает в большинстве таких случаев. Какого же было мое удивление, когда через минут 30 я услышала в трубке: "Собака в машине, куда везти?", - рассказала Оксана Львовна.

В ветклинике у Веги нашли открытый перелом задней левой лапы, вывих тазобедренного сустава правой лапы, несколько опухолей на молочных железах и два очага в легких. Но на усыпление рука не поднялась - в глазах собаки заметили желание жить. Сейчас она проходит дорогое лечение. И ждет помощи от северян.

ИСТОЧНИК KP.RU