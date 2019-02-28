В Мурманской области обещают очистить воду в Туломе и Териберке за 82 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:57 2019-02-28T18:59:52+03:00

Изменить размер текста: A A

«У меня из под крана «Фанта» хлещет!» Такие заявления всплывают иногда в заполярном сегменте соцсетей. К посту автор прикрепляет жутковатое видео, где, действительно, стекает в раковину подозрительная желтая вода. Такие проблемы возникают обычно в связи с изношенностью внутридомовых труб.

Самое обидное, что вода в Мурманской области весьма и весьма неплохая. По крайней мере, лучше, нежели в регионах средней полосы. Другое дело - водоснабжающие сети, которые загрязняют ее ржавчиной. Этой проблемой давно уже пора заняться вплотную. В правительстве Мурманской области полагают, что нашли верное решение. Пока что, правда, только для 2-х населенных пунктов.

- Согласно проекту, на территории Мурманской области, в период до 2022 года планируется к реализации 2 сценария в сфере питьевого водоснабжения - «Реконструкция водозаборных сооружений села Тулома» и «Водозаборные сооружения в селе Териберка», - поделились в пресс-службе аппарата правительства Заполярья.

Воплощение этого плана в жизнь обойдется недешево. Часть этих затрат покроется благодаря федеральному бюджету. Из Москвы нашему региону предоставят 82 миллиона рублей. Основные работы, направленные на улучшение качества питьевого «аш-два-о», состоятся в 2019-2021 годах. Если все пройдет, как планировалось, то жители Териберки и Туломы будут радоваться чистой воде из под крана уже через 2-3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU