10-летний мальчик в Мурманске сбежал от мамы из-за разлитой марганцовки

СЕГОДНЯ 10:07 2019-03-01T10:07:30+03:00

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Праведный гнев обернулся для мамы 10-летнего Артема Рыжихина 19 часами настоящего кошмара. Напомним, ребенок убежал около 17:00 27 февраля от своего дома по адресу: улица Бондарная, 32 и пропал. Всю ночь и утро, не обращая внимания на холод и усталость, мальчика искали добровольцы и сотрудники полиции. За маленького беглеца переживал весь Мурманск. Люди отпрашивались с работы, чтобы выйти на его поиски. Но, несмотря на широкий общественный резонанс, хитрый малый все время оказывался на шаг впереди взрослых.

- Около 12:00 28 февраля Артема, стоящего на остановке общественного транспорта, заметил проходящий мимо мужчина и позвонил в полицию. Подоспевшие сотрудники забрали мальчика, - рассказывает врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Как удалось выяснить полицейским, Артем сбежал от мамы, которая воспитывает его одна, чтобы показать характер.

- 26 февраля родительница ушла в ночь на работу, а сына оставила одного. Артем пригласил в гости друга. Ребята разыгрались и разлили на пол марганцовку. За этот инцидент ребенок и был наказан на следующий день, когда вернулся из школы, - описывает минувшие события Анастасия Сигаева. – Мама с сыном позже ушли в гости, все было в порядке, а когда вернулись, Артем сбежал прямо у дома. По словам мальчика, ночью он спал в каком-то подъезде, а с наступлением утра пошел бродить по улицам.

ИСТОЧНИК KP.RU