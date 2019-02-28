2019-02-28T19:24:51+03:00
Происшествия

В Мурманске из больницы сбежал осужденный колонии-поселения

28-летний Александр Вишвиков склонен к кражам и мошенничеству
Варвара РУСЛАНОВА
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Александр Вишвиков мог уехать за прдеелы области автостопом. Фото: УФСИН России по Мурманской областиАлександр Вишвиков мог уехать за прдеелы области автостопом. Фото: УФСИН России по Мурманской области
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ЧП областного масштаба произошло этой ночью в Мурманской городской клинической больнице скорой медицинской помощи, в которой на лечение находился осужденный Александр Вишвиков. 28-летний мужчина сбежал из-под надзора в неизвестном направлении примерно в три часа ночи 28 февраля.

- Александр Вишвиков отбывал наказание на участке колонии-поселения. Подчеркну, что такие осужденные содержатся без охраны и с разрешения администрации учреждения могут передвигаться без надзора в пределах муниципалитета. Также они могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги и ценные вещи. Кроме того, медицинскую помощь они получают как и обычные граждане в государственных учреждениях здравоохранения, - отмечает начальник пресс-службы УФСИН по Мурманской области Ольга Столярова.

Как стало известно «КП», осужденный Вишвиков склонен к совершению краж, мошенничествам и преступлениям имущественного характера. Есть информация, что Александр Сергеевич мог отправиться автостопом за пределы Мурманской области. Мужчина был одет в темную куртку со светоотражающими полосами на груди и рукавах, спортивные темно-синие штаны, черные кроссовки с белой подошвой и спортивную синюю шапку. Из особых примет у Александра Вишвикова есть татуировки на внутренних сторонах обеих рук.

Тех, кто что-то знаете о местонахождении осужденного, просят связаться с отделом розыска областного УФСИН по телефонам: 8(8152)404-228, 404-216, 404-2018 или с дежурной частью 8(8152)404-011.

ИСТОЧНИК KP.RU

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