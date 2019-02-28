2019-02-28T16:48:11+03:00
Общество

В Кандалакше пьяный отец привез ребенка в детский сад

К тому же, нерадивый папаша забыл пристегнуть своего маленького пассажира
Елена МОЛОДЦОВА
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Пьяный водитель решился подвезти своего ребенка в сад и заработал штрафов на 35 тысяч рублей.Пьяный водитель решился подвезти своего ребенка в сад и заработал штрафов на 35 тысяч рублей.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Неожиданный улов попался в расставленные сети сотрудников дорожной полиции в Кандалакше. Блюстители порядка у детского сада №63 проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Пристегнись!», а поймали ... пьяного водителя.

- В тот день автоинспекторы выявили 7 водителей, пренебрегших правилами перевозки детей. Среди них оказался и автолюбитель, который не побоялся сесть за руль подшофе. Инспектор ДПС попытался остановить Mitsubishi Pajero Sport, но ее водитель требование проигнорировал и припарковался только через несколько десятков метров. Оказалось, что мужчина пьян - экспертиза показала 0,684 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, он не пристегнулся сам и не позаботился о безопасности своего 5-летнего ребенка, - рассказал "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Александр Игнатович.

Безответственный родитель лишился водительских прав и получил штраф за все допущенные нарушения - примерно 35 тысяч рублей. Кажется, дешевле и безопаснее было дойти до детского сада пешком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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