2019-02-28T16:06:53+03:00
Спорт

Конькобежцы Мурманской области показали отличный результат на первенстве России

Спорткомитет региона поспешил поздравить юных спортсменов
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
Ксения Коржова (в центре) преодолела 3 тысячи метров за 4.35,19 секунды. Фото: Региональный клуб любителей конькобежного спорта (vk.com/public43372209).Ксения Коржова (в центре) преодолела 3 тысячи метров за 4.35,19 секунды. Фото: Региональный клуб любителей конькобежного спорта (vk.com/public43372209).
Изменить размер текста:

Накануне в Коломне завершилось первенство России по конькобежному спорту среди юношей и девушек до 17 лет. В спорткомитете Мурманской области сообщили, что наши спортсмены побили местные рекорды.

– Конькобежцы Заполярья выступили отлично, с чем мы их и поздравляем! Соревнования проходили с 21 по 26 февраля, и чемпионкой России в беге на 3 тысячи метров стала Ксения Коржова из Оленегорска, тренер Наталья Зыкина. Еще один ученик – Никита Романов – стал пятым в масс-старте. Кроме того, Максим Корниенко из Мурманска занял шестое место на дистанции 1500 метров, тренер Роман Ванджала, – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в конце января ребята показали хороший результат на соревнованиях Северо-Запада в Санкт-Петербурге, проходивших с 22 по 24 число. Тогда Ксения Коржова заняла первое место в многоборье, а на дистанциях среди северян лучшими стали Никита Раков и Милена Воложанина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманской области обещают очистить воду в Туломе и Териберке за 82 миллиона рублей
"Сборная Снежногорска" собирает команду болельщиков для первой игры в Высшей Лиге
В Мурманске из больницы сбежал осужденный колонии-поселения
В Кандалакше пьяный отец привез ребенка в детский сад
Мурманский закладчик спрятал в шампуне полкило наркотиков
Йога-тур от судебных приставов обошелся мурманчанке в 20 тысяч рублей
В Мурманской области вновь превышен эпидемиологический порог по гриппу
В Оленегорске инспектор ДПС спас пенсионера из снежного плена
Мурманчанин убил собутыльника из-за высказывания о татуировке
Проверка слуха: в общественном транспорте Мурманска один билет пробивают дважды
Житель Заполярного устроил резню в общежитии из-за телевизора
2:5: «Мурман» уступил в предпоследнем матче Суперлиги гостям из Иркутска
В Мурманске показывают сказочных чудовищ на выставке «Бестиарий»
На те же грабли: начальник пожарной части в Снежногорске присвоил себе 2,3 миллиона рублей
В Зверосовхозе сгорела дача, а в Титане потушили ванную
В Мурманске всю ночь безрезультатно искали 10-летнего мальчика
«Мисс «КП» среди участниц конкурса «Ты Уникальная» стала Алена Усова