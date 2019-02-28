Конькобежцы Мурманской области показали отличный результат на первенстве России

СЕГОДНЯ 15:57 2019-02-28T16:06:53+03:00

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Накануне в Коломне завершилось первенство России по конькобежному спорту среди юношей и девушек до 17 лет. В спорткомитете Мурманской области сообщили, что наши спортсмены побили местные рекорды.

– Конькобежцы Заполярья выступили отлично, с чем мы их и поздравляем! Соревнования проходили с 21 по 26 февраля, и чемпионкой России в беге на 3 тысячи метров стала Ксения Коржова из Оленегорска, тренер Наталья Зыкина. Еще один ученик – Никита Романов – стал пятым в масс-старте. Кроме того, Максим Корниенко из Мурманска занял шестое место на дистанции 1500 метров, тренер Роман Ванджала, – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в конце января ребята показали хороший результат на соревнованиях Северо-Запада в Санкт-Петербурге, проходивших с 22 по 24 число. Тогда Ксения Коржова заняла первое место в многоборье, а на дистанциях среди северян лучшими стали Никита Раков и Милена Воложанина.

ИСТОЧНИК KP.RU