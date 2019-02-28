Йога-тур от судебных приставов обошелся мурманчанке в 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:49 2019-02-28T15:49:38+03:00

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Путешествовать по миру хотят все, а вот желание платить своевременно по счетам посещает далеко не каждого. Вот и мурманчанка, решившая наполниться энергией древних йогов, оказалась именно из такой категории.

- Северянка задолжала 20 тысяч рублей топливно-энергетическому предприятию. По счетам платить она не торопилась, и судебный пристав был вынужден временно ограничить ее право выезда за границу. Мера подействовала, и должница все-таки посетила отдел, - рассказывает пресс-секретарь управления федеральной службы судебных приставов по Мурманской области Эдуард Вичев.

Поняв, что запланированный и оплаченный йога-тур в Индию может не состоятся, мурманчанка уже на следующий день рассчиталась со всеми долгами. Ограничения были сняты, и женщина отправилась в долгожданное путешествие с чистой совестью.

В ведомстве напоминают, что узнать о наличии задолженности можно на официальном сайте службы.

ИСТОЧНИК KP.RU