2019-02-28T16:28:18+03:00
Происшествия

Мурманский закладчик спрятал в шампуне полкило наркотиков

Изначально мужчину поймали в районе гаражей с маленьким пакетиком N-метилэфедрина
Иван ПЕТРОВ
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Мурманчанин собирался открыть прибыльный бизнес по распространению наркотических закладок. Не вышло.Мурманчанин собирался открыть прибыльный бизнес по распространению наркотических закладок. Не вышло.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Распространители запретных веществ работают по налаженной схеме, используя современные цифровые технологии. Сначала прячут пакетик с дозой в глухом, неприметном квартале, а уж потом отправляют клиенту координаты с заначкой. Закладчики абсолютно уверены, что застрахованы от рандеву с полицией. А зря.

Все они рано или поздно попадаются. Случилось это и с 32-летним жителем Мурманска, для которого торговля наркотиками стала жизненным кредо. Наркополицейские вместе со спецназом «Грома» задержали мужчину в районе гаражного городка на днях. При себе у мурманчанина нашли закладку с наркотическим веществом - N-метилэфедрин, он же «соль». Закладка потянула всего лишь на полтора грамма, но это были только «цветочки».

- Позже, при проведении обыска по месту жительства, были обнаружены наркотические вещества массой 500 граммов, что является особо крупным размером. Синтетические наркотики северянин хранил в нескольких бутылках из-под шампуня, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Такое вот «средство от перхоти». Судя по набору маленьких пакетиков, также найденных в квартире северянина, развозить закладки он собирался на постоянной основе.

Мурманчанину придется ответить по тяжкой статье - «Сбыт наркотиков в особо крупном размере». Максимальная санкция предусматривает пожизненный срок. Да и минимальное наказание также выглядит весьма жестко - до 15 лет колонии. Если мужчина и успел заработать на своем «бизнесе», все придется потратить на хорошего адвоката.

ИСТОЧНИК KP.RU

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