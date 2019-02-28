В Оленегорске инспектор ДПС спас пенсионера из снежного плена

СЕГОДНЯ 14:21 2019-02-28T14:21:11+03:00

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Сколько бы МЧС и ГИБДД не просили автолюбителей воздержаться от поездок в непогоду, все равно находятся те, кто не может отложить свои дела. Вот и пожилой житель Оленегорска не стал ждать, когда разыгравшаяся не на шутку метель утихнет, решив заправить своего «железного коня».

- 17 февраля около 10.30 водитель Lada Largus поехал на заправку, и вскоре ему пришлось остановиться прямо по середине проезжей части из-за практически нулевой видимости. Более того, мужчина потерял всякие ориентиры и не понимал, куда ему ехать дальше, - рассказывает врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Вероятно, пенсионеру бы пришлось просидеть в снежном плену до тех пор, пока метель не уляжется, но на его счастье на стоящий с аварийкой Largus наткнулся инспектор ДПС лейтенант полиции Денис Симишин. Узнав в чем дело, он включил мигалки на патрульном автомобиле и сопроводил потерявшегося в пурге водителя до АЗС. Возможно, об этой истории никто бы так и не узнал, но пожилой мужчина посчитал нужным поблагодарить своего спасителя и написал письмо его руководству.

ИСТОЧНИК KP.RU