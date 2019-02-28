В Мурманской области вновь превышен эпидемиологический порог по гриппу

СЕГОДНЯ 14:50 2019-02-28T14:54:01+03:00

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Все больше жителей Заполярья надевают маску на лицо, словно подражая Саб-Зиро. И только белый цвет повязки мешает полному сходству с вымышленным ниндзя. Хотя, разумеется, маски надевают совсем не для фестиваля косплея!

Все дело в похвальном стремлении защитить себя и своих близких от респираторных инфекций, да и самим дать отпор. Опасная зараза, как известно, «охотится» за нашими слизистыми оболочками. Особенно, в районе носа - врачи даже советуют промывать его с мылом после каждой прогулки. Бдительность не помешает: порог заболеваемости в Мурманской области по прежнему превышен!

- На восьмой календарной неделе текущего года (18-24 февраля) продолжается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Данные вирусологического мониторинга свидетельствуют о преобладании в структуре циркулирующих вирусов субтипа A (H3N2), - предупреждает Роспотребнадзор Мурманской области.

Медики пока осторожны в своих прогнозах на будущее. Но есть и позитивный момент. Все реже регистрируются новые случаи гриппа и ОРВИ по всему Заполярью. Как же тогда понимать слова про «подъем заболеваемости»? А очень просто. Речь идет про общий уровень инфицированности. Он пока остается стабильно высоким, если судить по графику.

ИСТОЧНИК KP.RU