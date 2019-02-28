Мурманчанин убил собутыльника из-за высказывания о татуировке

СЕГОДНЯ 13:52 2019-02-28T14:49:12+03:00

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В Поморье перед судом предстанет 52-летний уроженец Мурманской области. Следствием уже собраны все доказательства по его уголовному делу, а прокурором утверждено обвинительное заключение.

В прошлом году, 15 сентября, он пригласил к себе домой ранее незнакомого пожилого человека. Позже северянин объяснит – мужчину позвал, потому что у того была бутылка водки. По версии обвиняемого, в процессе распития 62-летний гость сделал ему замечание по поводу изображения татуировки на пальце. И поспешил ударить его, из-за чего мурманчанину пришлось защищаться. Обороняясь, он нанес старику несколько ударов ножом, а после не придумал ничего лучше, как отвезти тело на своем автомобиле к соседней деревне, но был задержан.

– В ходе расследования версия о самообороне не нашла своего подтверждения. Он нанес потерпевшему не менее 6 ударов ножом в область груди и живота, а также множественные удары предметами по голове. Действительно, мужчина отвез тело в сторону деревни Берег Вельского района, где перетащил его в канаву и прикрыл ветками. На обратном пути уроженца Заполярья задержали сотрудники полиции, так как он управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения, – объясняют в пресс-службе следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Поэтому мужчину обвиняют сразу по двум статьям: 105 «Убийство» и 264.1 «Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

ИСТОЧНИК KP.RU