Проверка слуха: в общественном транспорте Мурманска один билет пробивают дважды

СЕГОДНЯ 13:32 2019-02-28T14:31:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Почти 20 дней жители столицы Заполярья наслаждаются возможностью расплачиваться в общественном транспорте по безналу. Напомним, такой подарок пассажирам сделал «Электротранспорт» к своему 57-му дню рождения. Но после того, как первые восторги стихли, в соцсетях появилась тревожна новость.

- Внимательные пассажиры заметили, что оплата одного билета по какой-то технической причине происходит дважды. Спустя час на телефон приходит уведомление, что снятая с карты сумма вместо 32 рублей равняется 64. Будьте внимательны, – сообщает группа «ДТП и ЧП Мурманск».

Правда, пока среди пользователей не нашлось обманутых пассажиров, да и о самой проблеме в «Электротранспорте» узнали от «КП».

- К нам подобных жалоб не поступало, да и такого технически не может быть - программа просто не позволит это сделать. Тем не менее, если вдруг валидатор выдал вам два чека вместо одного, необходимо отдать один из них кондуктору, который вернет деньги, - комментирует генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков. - Сложности могут возникнуть у того пассажира, кто хранит банковскую и транспортную карты вместе - тогда программа может взять за проезд с обеих. В любом случае если мурманчане столкнулись с подобными случаями, им необходимо обратиться к нам для разбирательства в этом вопросе.

ИСТОЧНИК KP.RU