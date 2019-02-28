Житель Заполярного устроил резню в общежитии из-за телевизора
Жуткий случай произошел в одной из коммунальных квартир Мурманской области. Бытовая ссора закончилась поножовщиной. Резня произошла в одном из общежитий города Заполярный. Поводом для кровавого преступления послужило нарушение закона о тишине.
Начиналось все вполне безобидно. Поздним вечером 35-летний житель Заполярного «принял на грудь», но искать приключений на улице не пошел. Вместо этого нетрезвый мужчина решил отдохнуть в домашней обстановке, за просмотром передач.
- Обвиняемый, находясь по месту своего жительства, смотрел телевизор. Громкость звука работающего телевизора стала поводом для конфликта с соседями, - сообщает пресс-служба прокуратуры по Мурманской области.
Мужчина и женщина не вынесли жуткого шума за стеной; начали стучать в дверь, ругаться, требовать тишины. Одним словом, всячески выражали свое недовольство. Но хозяин телевизора оказался человеком нервным, упрямым и весьма опасным. Вдобавок, с уголовным прошлым «за плечами».
Мужчина вспыхнул, схватился за нож и начал раздавать удары. В результате оба соседа получили проникающие ранения. Позже медики оценили данные повреждения, как причинившие тяжкий вред здоровью. Обошлось без жертв, но жителю Заполярного, так или иначе, грозит до 12-ти лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU