Житель Заполярного устроил резню в общежитии из-за телевизора

СЕГОДНЯ 12:32 2019-02-28T12:35:31+03:00

В Мурманской области бывший уголовник порезал своих соседей, которые упрекнули его за громкий телевизор. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Жуткий случай произошел в одной из коммунальных квартир Мурманской области. Бытовая ссора закончилась поножовщиной. Резня произошла в одном из общежитий города Заполярный. Поводом для кровавого преступления послужило нарушение закона о тишине.

Начиналось все вполне безобидно. Поздним вечером 35-летний житель Заполярного «принял на грудь», но искать приключений на улице не пошел. Вместо этого нетрезвый мужчина решил отдохнуть в домашней обстановке, за просмотром передач.

- Обвиняемый, находясь по месту своего жительства, смотрел телевизор. Громкость звука работающего телевизора стала поводом для конфликта с соседями, - сообщает пресс-служба прокуратуры по Мурманской области.

Мужчина и женщина не вынесли жуткого шума за стеной; начали стучать в дверь, ругаться, требовать тишины. Одним словом, всячески выражали свое недовольство. Но хозяин телевизора оказался человеком нервным, упрямым и весьма опасным. Вдобавок, с уголовным прошлым «за плечами».

Мужчина вспыхнул, схватился за нож и начал раздавать удары. В результате оба соседа получили проникающие ранения. Позже медики оценили данные повреждения, как причинившие тяжкий вред здоровью. Обошлось без жертв, но жителю Заполярного, так или иначе, грозит до 12-ти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU