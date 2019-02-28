2:5: «Мурман» уступил в предпоследнем матче Суперлиги гостям из Иркутска

СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-28T11:40:33+03:00

Оба гола от северян оказались довольно неожиданными для «Байкал-Энергия»

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Вопреки сложившейся тенденции в своей предпоследней игре в Суперлиги чемпионата России по хоккею с мячом «Мурман» захватил инициативу с первых минут матча. Северяне устроили гостям из Иркутска настоящий прессинг, забив за четверть часа два гола. Это стала настолько неожиданным для ХК «Байкал-Энергия», что наставнику даже пришлось брать тайм-аут.

- Дал совет своим ребятам: из-за снега нет никакого смысла вытаскивать мяч низом, надо играть верхом. Они послушались, и сразу появились моменты, - раскрыл секрет после тяжелой игры главный тренер ХК «Байкал-Энергия» Андрей Рушкин.

До конца первого тайма гости успели закатить в ворота первый мяч. В перерыве лед почистили, и игра пошла бодрее. Практически сразу произошло спорное удаление, мурманчане остались на льду всемером и пропустили мяч – соперники сравняли счет. Вперед «Байкал-Энергию» вывел Петр Захаров, успешно реализовавший пенальти, когда северяне вновь оказались в меньшинстве. Буквально следом в ворота «Мурмана» прилетел и четвертый мяч. Деморализованные хозяева под занавес игры пропустили и последний пятый гол.

- Сложные погодные условия не дали в полном объеме контролировать мяч. Матч был трудовым и прошел весь в борьбе. Для зрителей, наверное, он был не слишком зрелищным, - заметил Андрей Рушкин.

Игра с Иркутском вновь отбросила «Мурман» на 12 строчку турнирной таблицы. Заключительная встреча этого сезона Суперлиги для северян состоится 2 марта на стадионе «Строитель» с действующими чемпионами «СКА-Нефтяник» из Хабаровска.

ИСТОЧНИК KP.RU