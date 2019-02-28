В Мурманске показывают сказочных чудовищ на выставке «Бестиарий»

СЕГОДНЯ 11:06 2019-02-28T12:06:26+03:00

Да, много в Мурманской области талантливых ребят! Фото: ученики Детской школы искусств Апатитов

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Мантикора обладает опасными шипами, а горгона парализует одним взглядом. Но птицу Феникс этим не напугаешь - она всегда воскресает из пепла. К сожалению (счастью?) в живой природе Вы таких существ не встретите. Это порождения пылкой фантазии средневековых монахов.

Сказочные чудища стали темой для новой выставки в Мурманске. Областной художественный музей показывает уникальные рисунки в рамках экспозиции «Бестиарий». Трогательные шедевры сочетают детскую наивность с высоким мастерством и богатством фантазии. Все рисунки сделали талантливые ребята из Мурманской области.

- Готовясь к этому проекту воспитанники Детской школы искусств города Апатиты под руководством своих педагогов Евгении Смирновой и Ксении Колобовой изучали средневековье и ренессансные артефакты, - сообщили в мурманском областном художественном музее.

Ренессансные артефакты - это картинки, гравировки и вышивки 500-700-летней давности. Понятное дело, в Мурманской области таких диковинок нет, так что ребята изучали их по фотографиям. А потом нарисовали свои версии мифических чудовищ. Выставка «Бестиарий» ждет Вашего внимания на протяжение полутора месяцев.

ГДЕ? Мурманский областной художественный музей.

КОГДА? с 27 февраля по 14 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU