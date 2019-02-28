На те же грабли: начальник пожарной части в Снежногорске присвоил себе 2,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:21 2019-02-28T10:21:14+03:00

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Конечно, до размаха бывших коллег из главка МЧС Мурманской области начальнику специальной пожарно-спасательной части №1 Специального управления ФПС №48 МЧС России в Снежногорске далеко. Напомним, главный бухгалтер Юрий Кондратьев вместе с заместителем начальника ведомства Марком Давиденко с помощью 11 подельников совершили аферу на 220 миллионов бюджетных рублей. Их коллега из Снежногорска действовал примерно по той же схеме.

- По версии следствия, с 5 июня 2015 года по 15 февраля 2017 года начальник пожарной части просил подчиненных писать рапорты о выплате им дополнительной материальной помощи на якобы необходимое лечение и покупку лекарств. Когда же деньги поступали на счета, сотрудники «делились» ими с руководством. Всего обвиняемый получил больше 2,3 миллионов рублей, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Но, несмотря на собранные доказательства, начальник пожарной части свою вину не признает.

- Обвиняемый уверяет, что потратил эти деньги на нужды части. Ремонт, действительно, имеет место быть, но не такую большую сумму, - говорит Алина Сергеевна.

Так или иначе, точку в этом вопросе поставит суд – уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере», уже передано на рассмотрение служителям Фемиды. Предприимчивому сотруднику МЧС грозит до десяти лет лишения колонии и штраф в один миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU