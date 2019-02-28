В Зверосовхозе сгорела дача, а в Титане потушили ванную

СЕГОДНЯ 09:31 2019-02-28T09:31:31+03:00

Дачу тушили восемь человек, но спасти здание так и не удалось. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Город засыпает, просыпается … пламя. Именно так и произошло сразу в двух поселках Мурманской области. Заступившим на ночную смену пожарным, пришлось в срочном порядке спешить на помощь терпящим бедствие.

- 27 февраля в 22:35 на пульт дежурной службы поступила информация о возгорании по адресу: поселок Титан, дом 8. На место выехали три единицы техники и десять человек личного состава. В результате огонь повредил вещи в ванной комнате. Причины пожара устанавливаются, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Но не успели огнеборцы потушить пламя в Титане, как их помощь понадобилась в Зверосовхозе, где пожар оказался гораздо серьезнее.

- В 23:16 поступила информация о возгорании в дачном некоммерческом товариществе «Профснаб» на улице Набережная. Пожар тушили восемь человек и три единицы техники. Несмотря на все усилия, дача сгорела полностью, а рядом стоящая баня получила повреждения. Причины пожара также устанавливаются, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU