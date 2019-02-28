В Мурманске всю ночь безрезультатно искали 10-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 08:53 2019-02-28T09:03:42+03:00

Родители Артема Рыжихина ничего не знаю о мальчике уже 16 часов. Фото: соцсети

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История повторяется. Неделю назад всей Кандалакшей искали пропавшего третьеклассника Антона Степанова. Спустя 40 часов сотрудники полиции нашли его у знакомых. Теперь тревогу бьют в Мурманске. Всю ночь, не смыкая глаз, жители Первомайского района и сотрудники полиции искали 10-летнего Артема Рыжихина.

- 27 февраля около 17:00 мальчик убежал от своего дома по адресу: улица Бондарная, 32 в сторону Кольского проспекта и до сих пор о нем ничего неизвестно. Рост Артема 130 сантиметров, худощавого телосложения. Серые глаза и рыжая удлиненная челка. Ребенок был одет в синюю зимнюю куртку, ярко-синие болоньевые штаны, полосатую шапку и серые сапоги, - дает ориентировку поисковый отряд «МурманСпас».

По словам очевидцев, мальчика видели около 18:00 на улице Баумана. Но с тех пор прошло 15 часов. Добровольцы до четырех утра обследовали юг города, пока окончательно не выбились из сил и не замерзли. На 10:00 объявлен новый сбор. Всех, кто готов помочь ждут у дома 32 по улице Бондарной.

- Большая просьба! Каждый, выйдя из своей квартиры, прочешите подъезд, чердак, подвал. Ребенок может быть где угодно. Оповестите дворников, соседей, школьников, автолюбителей в своих дворах. Нужно распространять информацию. Артем уже голоден и хочет спать. Рано или поздно он выйдет на люди. Будьте внимательны! – обратилась к северянам Сабира Негру.

Если у вас есть информация о местонахождении Артема Рыжихина, звоните координаторам поиска по телефонам +7-911-311-70-20 (Ольга) и +7-952-294-56-92 (Сергей).

ИСТОЧНИК KP.RU