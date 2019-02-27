2019-02-27T18:49:13+03:00
Фотоконкурсы

«Мисс «КП» среди участниц конкурса «Ты Уникальная» стала Алена Усова

За победительницу проголосовали 1 466 раз
Анна СТЕПАНОВА
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Алена воспитывает замечательного сына. Фото: «Ты Уникальная».Алена воспитывает замечательного сына. Фото: «Ты Уникальная».
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Завтра в Мурманске состоится финал конкурса «Ты Уникальная», а сегодня был последний день, когда читатели «Комсомольской правды» - Мурманск» могли проголосовать на нашем сайте за его прекрасных участниц.

За неделю 27 красавиц получили 6 273 «лайка», а сама статья собрала больше 16 тысяч просмотров! И вот, наконец, мы знаем имя той, что будет достойно носить звание «Мисс «КП».

Первой стала Алена Усова. За молодую маму проголосовали 1 466 раз, что позволило ей оторваться от своих ближайших соперниц Яны Андреевой с 1 113 голосами и Татьяны Символоковой с 1 024 голосами.

Итоги голосования.

Итоги голосования.

– Если хочешь получить в жизни то, о чем даже не задумывался, то придется сделать что-то необычное, что никогда не делал в этой жизни. Именно из-за этого я и решила принять участие в конкурсе «Ты уникальная», – рассказывает победительница.

Алена работает в федеральной компании и воспитывает замечательного сына. Мечтает много путешествовать и попробовать разные кухни мира.

Яна Андреева, занявшая в фотоконкурсе второе место, работает в сфере красоты. Очень любит животных и считает себя кинологом, а также активно занимается благотворительностью. Татьяна Символокава – наша вторая вице-мисс – ведет активный образ жизни, летом предпочитает велосипед, а зимой – лыжи и коньки. Девушка играет на трех музыкальных инструментах – это гитара, синтезатор и укулеле.

Поздравляем наших победительниц и благодарим всех девушек за участие в конкурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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