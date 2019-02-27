Пенсионерка из Оленегорска убила свою мать, когда та укусила ее за палец

СЕГОДНЯ 18:11 2019-02-27T18:13:00+03:00

Обвиняемая рассердилась на свою родственницу, прикованную к постели, и ударила ее кулаком по голове

Изменить размер текста: A A

Уход за лежачим больным - невероятно тяжелый труд. Он требует от человека сильнейшего напряжения, как физического так и морального. Не каждому под силу такое испытание! Вот и 57-летняя пенсионерка из Мурманской области «сломалась». У женщины сдали нервы, и она, неожиданно для себя, убила собственную «пациентку». Северянка расправилась со своей же 79-летней мамой. Произошло это ранним утром 24 февраля.

- Потерпевшая долгое время болела, была прикована к постели. Подозреваемая ухаживала и убирала за ней. Во время одной из таких уборок мать подозреваемой укусила ее за палец. Произошла ссора на почве внезапно возникших неприязненных отношений, - пояснила «КП» старший помощник начальника следственного управления Мурманска по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Дочка не выдержала и бросилась на маму с кулаками. Как минимум 4 удара пришлось в голову. Здоровье пожилого человека, и так уже пошатнувшееся, не выдержало потрясения. Спустя сутки пожилая женщина скончалась. Скорее всего, от кровоизлияния в мозг.

На протяжение целого дня с момента кулачной расправы, пожилая дочь не пыталась вызвать «Скорую» для мамы. Не исключено, что это станет отягчающим фактором. С другой стороны, не окажется ли, что подозреваемая находилась в состоянии аффекта?!

Объективности расследования поспособствуют множественные экспертизы: медицинская, биологическая, дактилоскопическая. Припадок гнева, обернувшийся убийством, грозит пенсионерке попаданием в колонию. На срок до 15-ти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU