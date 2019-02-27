2019-02-27T17:22:15+03:00
Общество

В Мурманской области жители села Алакуртти жалуются на залежи мусора

Глава Кандалакшского района пообещал разобраться в проблеме
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманской области по прежнему встречаются несанкционированные свалки во дворах. Например, в Алакуртти. Фото: Андрей КопыловВ Мурманской области по прежнему встречаются несанкционированные свалки во дворах. Например, в Алакуртти. Фото: Андрей Копылов
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Как мы все знаем, в 2019 году в Заполярье сменился оператор по обращению с бытовыми отходами. Быть может, пока еще слишком рано ждать перемен к лучшему в этой коммунальной сфере, но некоторые северяне уже сегодня возмущаются происходящим. Залежи мусора во дворах Мурманской области отнюдь не исчезли, а в некоторых случаях даже увеличились.

Вот и жители поселка Алакуртти в Кандалакшском районе искренне недоумевают: куда же смотрят коммунальщики? Мусорные горы во дворе разрослись настолько, что уже превратились в несанкционированные свалки.

- Квитанции пришли за утилизацию мусора, деньги взяли, а мусор забыли? Мы кому их заплатили? В доме 75 квартир. С каждой, примерно, по 500 рублей, - негодует в соцсети жительница Алакуртти Наталья Соловьева.

Во время обсуждения проблемы в паблике «Группа главы Кандалакшского района» северяне предоставили множество снимков с улицы Нижняя Набережная. На каждом из них «красуются» залежи бытовых отбросов.

Глава Кандалакшского района Михаил Павлов пообещал разобраться в неприятной ситуации. Для этого необходимо переговорить с представителями компании, которая занимается сбором и переработкой мусора в Заполярье. Напомним, сейчас эту функцию выполняет АО «Управление отходами».

ИСТОЧНИК KP.RU

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