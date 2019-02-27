В Мурманске возле детской поликлиники водитель Kia задел маму с коляской

СЕГОДНЯ 15:52 2019-02-27T16:12:37+03:00

В Мурманске водитель едва не сбил женщину, которая гуляла с малышом в коляске. Фото: vk.com/murmansk_dtp.

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Иногда кажется, что автомобилист и пешеход - две враждующих касты. Борьба ожесточается с ухудшением погоды. Жители Мурманска буквально выживают на скользком, бугристом и колейном снегу.

Когда снежная каша наполняет дворы, тут уже не до вежливости - вспыхивают конфликты. Сегодня утром в областном центре поспорили водитель Kia и молодая мама с коляской. Потенциально опасная обстановка сложилась 27 февраля возле мурманской детской поликлиники на улице Полярные Зори, 36.

- Мужчина, совершая маневр разворота, задним ходом, на большой скорости, наехал на меня и ребенка (находился в коляске). Слава богу, хватило сил вытащить коляску из под колес, и удар прошел по касательной коляски и моей руки, - посетовала в соцсети мурманчанка Светлана Белянцева.

Из салоны иномарки Kia вышел парень в очках и, по словам женщины, агрессивно доказывал свою правоту. Впрочем, по данным дорожной полиции, все закончилось хорошо. В ведомстве изложили свою версию случившегося.

- Водитель двигался задним ходом, а женщина, в этот момент хлопнула рукой по багажнику машины, чтобы он остановился. Никто не пострадал. На место выезжал экипаж ДПС. Участники конфликта претензий друг у другу не имели, - пояснили нам в отделе пропаганды ГИБДД по Мурманской области.

Между тем, в диалоге с КП Светлана заявляет об обратном. По словам мурманчанки, мужчина просто скрылся с места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU