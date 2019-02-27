2019-02-27T14:52:43+03:00
Происшествия

УМВД по Мурманской области: Полицейские вели стрельбу по колесам в рамках закона

Лихач, удирающий от блюстителей порядка, представлял угрозу для общества
Елена МОЛОДЦОВА
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Сотрудники полиции были вынуждены применить оружие, иначе ночная погоня неизвестно, чем могла закончиться.Сотрудники полиции были вынуждены применить оружие, иначе ночная погоня неизвестно, чем могла закончиться.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Спустя 16 часов после ночной погони со стрельбой шумиха с соцсетях не утихает. Вездесущих и всезнающих пользователей интересует вопрос: имели ли право сотрудники полиции открывать огонь в черте города. Напомним, водитель ВАЗ-21150 вместо того, чтобы остановиться по требованию инспектора ДПС, пустился наутек. Прежде чем его удалось задержать, лихач успел сбить с ног одного из полицейских.

В итоге машина остановилась только после того, как были прострелены все четыре колеса.

- Согласно пункту 1 части 3 статьи 23 федерального закона «О полиции», сотрудники правоохранительных органов имеют право применять огнестрельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения, если управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требования об остановке и пытается скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан, - прокомментировала спорный момент врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

В следственном комитете региона также пообещали проверить правомерность применения табельного оружия. Тем более, что в ведомстве уже полным ходом идет проверка по этому случаю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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