2019-02-27T15:05:48+03:00
Дом. Семья

В Сочи выбирают имена двум гренландским тюленям, приехавшим из Мурманска

Черноморскую воду для северных млекопитающих специально охлаждают [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
На фото – ушастый тюлень, сивуч [снимок носит иллюстративный характер].На фото – ушастый тюлень, сивуч [снимок носит иллюстративный характер].Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Вот уже полтора месяца, как два очаровательных гренландских тюленя сменили прописку. В начале января млекопитающие приехали из родного Баренцева моря в сочинский «Аквариум и Морской зоопарк».

- К нам привезли чудесных девочек, 4-х и 6-ти лет. Одна беленькая, вторая - пятнистая, как леопард. И обе милые. Старшая поспокойнее, младшая - очень смешная, активная и любопытная, - поделилось радостной новостью руководство «Аквариума и Морского зоопарка».

В новом доме для северных млекопитающих создали максимально комфортные условия. Специально для них разработали сбалансированное питание из сельди и минтая, а черноморскую воду в самом просторном аквариуме охлаждают до 12 градусов. Кроме того, новенькие уже обзавелись друзьями среди местных обитателей. Первой их поприветствовала обаятельная нерпа Боня. А вот имена гренландским тюленям аквариум предложил придумать своим посетителям.

- Пришло время выбирать имя красоткам! И, как всегда, обращаемся за помощью к вам, наши гости и подписчики. Придумайте имя, нарисуйте вместе с детьми тюленя и принесите к нам, - объявили конкурс в сочинском «Аквариуме и Морском зоопарке».

Сочинцы уже предложили 88 вариантов, среди которых Снежка, БаМоТя, Гриня, Маруся, Русса и географически меткая Омичка. Результаты конкурса станут известны 25 марта.

aquazoosochiaquazoosochi
Гренландские тюлени новые обитатели Морского зоопарка в Сочи
67 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске возле детской поликлиники водитель Kia задел маму с коляской
УМВД по Мурманской области: Полицейские вели стрельбу по колесам в рамках закона
В Мурманской области первый Женский форум объединит более 500 участниц
На Мурманск надвигаются порывистый ветер и снег
Артек - это стимул победить: мурмачане пробуют свои силы на школьных этапах «Живой классики»
В Заполярном женщине вернули два пропавших смартфона стоимостью 24 тысячи рублей
Ночью в Мурманске устроили погоню со стрельбой
В Мурманске сгорела сауна на улице Гагарина
В Росляково следственный эксперимент закончился аварией
Нелегкое решение: «Лыжни Дружбы – 2019» не будет
Напавшие с битами на охрану "Мяты" посчитали, что заключение под стражу - слишком сурово
Назначен новый глава Мурманской и Мончегорской митрополии
Проверка слуха: В Североморске горит «Вице-адмирал Кулаков»
Житель Колы пнул полицейского в интимное место
Младший сержант, ставший виновником массовой аварии под Заполярным, получил 2 года колонии
МЧС: в Мурманске не было взрыва на электрической подстанции ПС-64
Под Мурманском поезд насмерть сбил 44-летнего мужчину