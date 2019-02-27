В Сочи выбирают имена двум гренландским тюленям, приехавшим из Мурманска
Вот уже полтора месяца, как два очаровательных гренландских тюленя сменили прописку. В начале января млекопитающие приехали из родного Баренцева моря в сочинский «Аквариум и Морской зоопарк».
- К нам привезли чудесных девочек, 4-х и 6-ти лет. Одна беленькая, вторая - пятнистая, как леопард. И обе милые. Старшая поспокойнее, младшая - очень смешная, активная и любопытная, - поделилось радостной новостью руководство «Аквариума и Морского зоопарка».
В новом доме для северных млекопитающих создали максимально комфортные условия. Специально для них разработали сбалансированное питание из сельди и минтая, а черноморскую воду в самом просторном аквариуме охлаждают до 12 градусов. Кроме того, новенькие уже обзавелись друзьями среди местных обитателей. Первой их поприветствовала обаятельная нерпа Боня. А вот имена гренландским тюленям аквариум предложил придумать своим посетителям.
- Пришло время выбирать имя красоткам! И, как всегда, обращаемся за помощью к вам, наши гости и подписчики. Придумайте имя, нарисуйте вместе с детьми тюленя и принесите к нам, - объявили конкурс в сочинском «Аквариуме и Морском зоопарке».
Сочинцы уже предложили 88 вариантов, среди которых Снежка, БаМоТя, Гриня, Маруся, Русса и географически меткая Омичка. Результаты конкурса станут известны 25 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU