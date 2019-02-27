На Мурманск надвигаются порывистый ветер и снег

СЕГОДНЯ 13:54 2019-02-27T14:07:36+03:00

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Конец февраля на Крайнем Севере - самый разгар зимы. Об этом и решила напомнить жителям Мурманской области капризная погода. Диагноз синоптиков не утешителен - циклоническая депрессия.

- Очередной циклон приближается с запада. Минувшей ночью и утром шел снег, который продолжит подсыпать днем, а во второй половине дня усилится ветер. Но куда интереснее будет дальше: почти два дня заряды с Баренцева моря будут бомбордировать север области. Над теплой водой после вторжения арктической воздушной массы уже выросли тысячи кучево-дождевых облаков. Это добро наше в четверг и пятницу, - рисует не оптимистичную картину группа «Погода в Мурманске».

По данным мурманского гидрометцентра, 28 февраля и 1 марта, действительно, стоит ждать снег различной интенсивности, который к тому же будет сопровождаться порывистым ветром. Зато температура воздуха будет колебаться между вполне комфортными: от -5 до -10 градусами. Правда, при прояснения в некоторых районах может опуститься до отметки в -15 градусов. К слову, понижения температуры стоит ждать и в субботу - после того, как циклоническая депрессия отступит.

ИСТОЧНИК KP.RU