2019-02-27T13:34:17+03:00
Общество

Артек - это стимул победить: мурмачане пробуют свои силы на школьных этапах «Живой классики»

Отборы среди классов, на которых можно было поменять произведение или прочесть с листа - позади
Анна СТЕПАНОВА
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Многие думают, что знаменитый детский центр "Артек" - летний лагерь на берегу, но на самом деле, это маленькая детская страна, где каждый сможет найти себе друга. Фото: фонд "Живая классика".Многие думают, что знаменитый детский центр "Артек" - летний лагерь на берегу, но на самом деле, это маленькая детская страна, где каждый сможет найти себе друга. Фото: фонд "Живая классика".
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Участники конкурса юных чтецов «Живая классика» соревнуются за звание лучшего чтеца школы. Во время этого этапа отбора каждый из них уже начинает борьбу за победу.

– Выход на школьный этап помогает ребятам найти нового зрителя, посмотреть на других, может, более опытных участников и получить оценку со стороны. Именно в это время они понимают, в чем их сильные стороны: хорошая дикция, сдержанная эмоциональность или правильно найденная интонация. Это те инструменты, которые помогают чтецу выполнить главную задачу - донести до слушателя свое понимание текста, – объясняют в фонде «Живая классика».

Победители школьного этапа продолжат соревнования на муниципальном уровне, а те, кто покажет лучший результат, примут участие в региональном финале. Региональный финал - возможность получить путевку в Артек, где проходят всероссийские отборочные этапы конкурса.

– Мой путь в конкурсе начался еще в 2017 году, удивительно, но тогда у меня не получилось пройти даже школьный этап, – рассказывает победитель конкурса в Мурманской области Наталья Гнатовская. – Думаю, в прошлом году, в отличие от предыдущего, я смогла прожить свой текст, пропустить его через себя, поэтому и попала в Артек. К сожалению, в этом году я не принимаю участие, но постараюсь присутствовать на конкурсе в качестве зрителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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