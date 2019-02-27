Артек - это стимул победить: мурмачане пробуют свои силы на школьных этапах «Живой классики»
Участники конкурса юных чтецов «Живая классика» соревнуются за звание лучшего чтеца школы. Во время этого этапа отбора каждый из них уже начинает борьбу за победу.
– Выход на школьный этап помогает ребятам найти нового зрителя, посмотреть на других, может, более опытных участников и получить оценку со стороны. Именно в это время они понимают, в чем их сильные стороны: хорошая дикция, сдержанная эмоциональность или правильно найденная интонация. Это те инструменты, которые помогают чтецу выполнить главную задачу - донести до слушателя свое понимание текста, – объясняют в фонде «Живая классика».
Победители школьного этапа продолжат соревнования на муниципальном уровне, а те, кто покажет лучший результат, примут участие в региональном финале. Региональный финал - возможность получить путевку в Артек, где проходят всероссийские отборочные этапы конкурса.
– Мой путь в конкурсе начался еще в 2017 году, удивительно, но тогда у меня не получилось пройти даже школьный этап, – рассказывает победитель конкурса в Мурманской области Наталья Гнатовская. – Думаю, в прошлом году, в отличие от предыдущего, я смогла прожить свой текст, пропустить его через себя, поэтому и попала в Артек. К сожалению, в этом году я не принимаю участие, но постараюсь присутствовать на конкурсе в качестве зрителя.
ИСТОЧНИК KP.RU