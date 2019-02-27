В Мурманской области первый Женский форум объединит более 500 участниц

СЕГОДНЯ 14:19 2019-02-27T15:43:05+03:00

В Мурманской области международный женский форум будет новинкой, хотя в других регионах подобные встречи уже бывали. Фото: gov-murman.ru

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В Мурманской области вот-вот пройдет женская конференция. Подчеркнем, что это первое событие такого масштаба за всю историю Кольского Заполярья.

- Более 550 заявок из 24 регионов России, а также Норвегии, Финляндии и Швеции подано на участие в первом Международном женском форуме за полярным кругом «Обнимая Арктику». Форум продлится два дня, - поведали в пресс-службе правительства Мурманской области.

Северянки уверенно доказывают, что ни в чем не уступают мужчинам. Дамы попробуют свои силы в мастер-классах и наверняка почерпнут полезную информацию в ходе конференций и семинаров. Никому не помешает обучение бизнес-планированию или, например, искусству красноречия. Тема построения православной семьи смотрится на этом фоне несколько особняком - но вдруг именно это заинтересует участниц больше всего? Посмотрим, ведь форум «Обнимая Арктику» стартует уже совсем скоро, 1 марта 2019 года. А если все пройдет удачно, то в будущем его переведут на ежегодную основу.

ИСТОЧНИК KP.RU